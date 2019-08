¡AÚN SE PUEDE INGRESAR A ALGUNA CARRERA! PRESENTAN PROGRAMA SOLO FALTAS TÚ

Con el propósito de presentar la oferta educativa disponible y coadyuvar a que un mayor número de jóvenes encuentren una opción para continuar su formación en el nivel Superior, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) realizó a través de su titular, Ricardo Medina Farfán, la presentación del Programa “Sólo faltas tú”.

En conferencia de prensa ante representantes de los medios de comunicación, el encargado de las políticas educativas de la entidad afirmó que esta opción permitirá a los interesados vincularse con la oferta disponible y encontrar una opción para seguir sus estudios y alcanzar su formación profesional.

Explicó que a través de la página web de la SEDUC www.educacioncampeche.gob.mx o a través de las redes sociales de la dependencia, en Facebook como SEDUC Cam y en Twitter como SEDUC Campeche, los jóvenes podrán acceder a un link en el que realizarán en registro de datos importantes, así como seleccionar opciones de las que se desplieguen en el mismo, para continuar sus estudios; posteriormente personal de la dependencia los contactará para continuar sus procedimientos ante la instituciones.

Añadió que este esquema es una forma de presentar una segunda oportunidad a todos los interesados que por algún motivo no lograron acceder a una licenciatura y obtener otra opción que les permita continuar con su educación y evitar así que trunque su formación a nivel superior.

“Lo que deseamos es que los jóvenes que por alguna razón no pudieron registrarse en alguna licenciatura, o no alcanzaron cupo en su primera opción, conozcan la oferta que se tiene aún en diversas instituciones tecnológicas y universidades en los once municipios de la geografía estatal, para vincularlos a ellas y de esta manera puedan continuar sus estudios”, recalcó.

Por último, Medina Farfán indicó que para ser parte de este proceso se tendrá como fecha límite de registro hasta el próximo viernes 30 de agosto, por lo que invitó a los interesados realizar su solicitud antes de esa fecha.

Estuvieron presentes en esta conferencia de prensa el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Koh Cambranis; el subsecretario de Coordinación Educativa, Rafael Alcalá Ortiz; así como el director de Planeación de la dependencia estatal, Juan Manuel Alcocer Martínez.