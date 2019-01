AUSENTISMO DEL 40 POR CIENTO EN ESCUELAS: SEDUC

Ante las condiciones climatológicas que afectan el territorio estatal, la asistencia a los planteles escolares oscila entre un 50 y 60 por ciento, aunque en las comunidades rurales es menor, informó Ricardo Medina Farfán, secretario de Educación, quien agregó en casos como estos, hay la instrucción precisa para que se justifique la ausencia del educando.

Asimismo, descartó la posibilidad de instalar en todos los planteles educativos, detectores de seguridad, principalmente por el costo que implica, aunque señaló podría aplicarse esta medida en algunos de mera específica como son los bachilleratos pero solo en algunos.

-Tenemos algunas escuelas con reportes de ausentismo del 40 por ciento, en términos generales, aunque en algunos es más marcado, como es la zona rural de Campeche, pues algunos padres al ver pocos alumnos, decidieron no dejar a sus pequeños.

Señaló las condiciones climatológicas prevalecientes son comunes en esta temporada, por lo que no se puede suspender actividades por cualquier circunstancia de este tipo y puntualizó la instrucción generalizada es cuando se trata de condiciones climatológicas como lluvia, viento, bajas temperaturas y si algún niño no asiste, no tomarlo como falta ni aplicar ninguna medida.

-A los padres de familia, si sienten que exponer a sus pequeños, tomen las medidas pues antes que nada está la salud e integridad física; que no se estresen por las ausencias en estas condiciones porque son justificadas.

Finalmente, sobre la instalación de medidas de seguridad como las que aplica la Universidad, Medina Farfán indicó que como medida generalizada, no es viable de ninguna manera.

-En la educación básica no es un tema a considerar y en todo caso, Bachillerato y en algunos planteles específicos; lo que buscamos es eficientar las medidas de control administrativo, interno, para que hada debidos controles en el acceso.