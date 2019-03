AUTORIDAD Y DELINCUENCIA NO SON LO MISMO: AMLO

En su gira por el estado de Veracruz, sin llamarlos por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los exgobernadores de Veracruz estaban asociados con grupos delictivos.

Destacó que una de las intenciones de su gobierno es que la población entienda que las autoridades y los delincuentes no son lo mismo.

“Ya las autoridades no se van a asociar con la delincuencia, porque el problema que hemos tenido es que se asocia la autoridad con delincuencia. No hay fronteras, no se sabe dónde termina la autoridad y donde empieza la delincuencia”, aseguró el presidente de México.

Llegó a perderse la perspectiva de a qué bando pertenecían las autoridades. “Ahora hay línea bien trazada, una frontera bien definida, la delincuencia por un lado y la autoridad por otro lado. No es lo mismo delincuencia que autoridad. Todo esto nos va a ayudar a ir serenando Veracruz y al país”, dijo el mandatario federal.