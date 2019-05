AYUNTAMIENTO IGNORA DEMANDA DE POBLADORES DEL SEXTO DISTRITO

El Ayuntamiento de Campeche continúa ignorando las gestiones del sexto distrito, acusó la diputada, Karla Toledo Zamora, señalando que desde que inició su administración el alcalde Eliseo Fernández Montufar se ha solicitado atención a los servicios públicos, sin que hasta el momento se haya dado respuesta a su petición.

“Ya son más de 7 meses de que tomó el cargo y hasta ahora se nos sigue ignorando, en el sexto distrito hay muchas necesidades porque ahí están las comunidades rurales y por eso hemos insistido en que se atiendan, ya hemos metido oficios pero no han dado respuestas y el tiempo sigue pasando”.

Afirmó que la autoridad municipal está enfocado en los distritos de su mismo partido, sin importar que los únicos afectados son los ciudadanos.

“Se está dando prioridad a aquellos distritos del mismo partido del alcalde y eso no puede seguir así, cuando uno toma un cargo público se debe a la gente, no al partido, es urgente que se tome con seriedad esta situación puesto que los únicos afectados son los ciudadanos, hace falta alumbrado público, bacheo en las calles, mejoras en todos lados y simplemente el Ayuntamiento no nos responde”.