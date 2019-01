AYUNTAMIENTO ROMPE DIÁLOGO CON SINDICATO, ADVIERTEN HUELGA

“Si esto ya no avanza más y no hay interés por parte del Ayuntamiento, este jueves vamos a solicitar en Conciliación y Arbitraje que de una vez nos vayamos al estallamiendo de la huelga”, advirtió el líder sindical Manuel Bonilla Carrillo, luego de que la comuna rompiera el diálogo faltando al acta firmada en la que se había establecido el diálogo para llegar a acuerdos en beneficio de los trabajadores.

“No queremos afectar a la ciudadanía, no queremos entorpecer los servicios públicos pero si no hay más se procederá a la huelga, al presidente municipal le digo que hemos tratado de hacer las cosas bien, pero ha sido una falta de respeto lo que hizo, se firmó un acta y no se cumplió”.

Bonilla Carrillo reprochó al alcalde Eliseo Fernández Montufar que no se haya avanzado en los acuerdos después de dos días de intensas reuniones, y no obstante de ello, al tercer día no mandara a sus representantes.

“No es posible que no lleguen a ningún acuerdo y lo único que hayan firmado es el respeto a las condiciones generales de trabajo, que habrá cambios en contra del trabajador pero hay una señora de 23 años de servicio que se acercó ahorita y dijo que la habían movido de su área, esta gente está enfocada en otras cosas y no en el problema de los trabajadores”.

El líder sindical aseguró que si lo que intentas es desaparecer el sindicato, eso no se podrá y aseguró que los intereses de los trabajadores están lejos de los de Eliseo Fernández.

“No van a poder desaparecer el sindicato, pero ellos están viendo sus propios intereses, no se les ha pedido nada por debajo de la mesa, lo único que queremos es la reinstalación de los trabajadores, y no se está viendo el interés por el bienestar de las familias campechanas, aguas porque estas autoridades vinieron con otros intereses”.