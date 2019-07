AYUNTAMIENTO SE ESTÁ METIENDO EN UN TREMENDO PROBLEMA: MOHA

“El Ayuntamiento de Campeche se está metiendo en un tremendo problema al pretender correr a los trabajadores sin justificación”, manifestó el líder del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha.

Advirtió que si no les favorecen los acuerdos que plantee la comuna, están dispuestos a retomar las manifestaciones y demandas, incluso la huelga por las irregularidades en contra de los trabajadores.

“El jurídico del Ayuntamiento dijo que no tienen conocimiento de porqué se estén dando los despidos, no puede ser posible, si ellos tienen un conflicto interno no lo tienen porque pagar los trabajadores, queremos que se aclare esto y regresen a sus áreas de labor”.

Urueta Moha aseguró que el Sindicato de los Tres Poderes respaldará totalmente a los trabajadores, y pidió no tomar medidas por su cuenta evitando complicar la situación, además de acudir a sus centros de trabajo para no ser sancionados.