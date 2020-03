‘Baby Shark’ regresa y enseña prácticas de higiene

Baby Shark está de regreso, cambió su letra para enseñar prácticas higiénicas para combatir la enfermedad COVID-19.

El video de Wash Your Hands With Baby Shark lanzó el reto de baile para pedir a las familias que publiquen videos de sus hijos lavándose las manos con la canción.

Wash your hands/doo doo doo doo doo/Wash your hands (lávate las manos / du du du)”, dice la nueva letra. “Grab some soap/doo doo doo doo doo/Grab some soap (toma jabón / du du du)”.

Los videos de quienes participen en el reto deben llevar el tag #BabySharkHandWashChallenge.