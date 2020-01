Baja captura de pulpo provocó salida de depredadores

“La depredación de pulpo octopus maya este año fue un duro golpe para la pesca de ribera, pero provocó la salida de miles de personas que no son pescadores auténticos, que no tienen esta formación y solo vienen por temporadas, sin que las autoridades les pongan un alto”, manifestó José del Carmen Huicab Fernández, presidente de Comité Pesquero de San Román.

Indicó cada año vienen miles de personas del interior del Estado y de otras entidades a pescar, sobre todo en la temporada de captura del pulpo, sin tener vocación alguna y no respetan la etapa de reproducción del molusco.

-Eso ha tenido consecuencias graves como lo hemos visto desde hace varios años y es una situación que constantemente se ha reportado a las autoridades y ni antes ni ahora, han hecho nada para evitarlo –señaló.

-Este año, los resultados fueron desastrosos en volúmenes de captura del pulpo y los permisionarios y los pescadores salimos perdiendo en lo económico por lo que deberán tomarse medidas que pudieran parecer extremas pero que no solo son, de manera conjunta con las autoridades porque la pesca es una actividad que el verdadero pescador no abandona, pues es de lo que vive y tal vez la única actividad que sabe realizar.

-Sin querer parecer exagerado, unas 4 a 5 mil personas abandonaron esta actividad en esta ocasión porque no son pescadores reales, es gente que viene de otros puntos de la entidad o fuera de ella y decidieron regresar al ver que la captura de pulpo no levantaba… esperemos no regresen.