Bancampeche dará crédito a empresas de transporte público

Los empresarios que brindan el servicio de transporte público contarán con una línea de crédito en Bancampeche para la reparación de sus unidades, crédito que recibirán con tasas preferenciales, informó el Secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, quien reiteró la decisión de no autorizar aumento alguno a las tarifas vigentes y el no a la entrega de subsidios.

Indicó se trabaja con el sector del transporte y se les presentan opciones y viabilidad al Sistema Estatal del Transporte, al tiempo que puntualizó saben que las modificaciones al Reglamento o Ley tienen que pasar por el Congreso del Estado.

-Hemos tenido reuniones con los diputados y no es por ocurrencias como se va a cambiar la Ley, sino ver qué opciones hay y qué podemos cambiar en la ley que beneficie a los ciudadanos y a los transportistas. Además, no es un tema solo de transporte urbano, es en cualquiera de sus modalidades y la modificación debe tener un impacto y muchos transportistas no sean limitados por algunas situaciones en la ley.

Dijo también que en cuanto al Reglamento, se valora junto con el Instituto Estatal del Transporte lo relativo a multas, recargos y se considera una reducción pero con un “candado”, y sea un poco más bajo lo que se paga actualmente y citó como ejemplo que hay multas importantes de 40 mil pesos mínimo y 80 mil, la más alta y esto corresponde al Reglamento.

Comentó es posible se hagan algunas modificaciones a la Ley Hacendaria para la Ley de Ingresos y analizar cómo regularizar a muchos prestadores del servicio que no tienen tarjetón, no toman cursos, no hacen exámenes antidoping, ni verificaciones y se buscará todos estén regularizados.

Reconoció el interés en el tema de varios diputados locales, pero señaló deben participar en el análisis, y apuntó es el Legislativo quien tiene que trabajar sobre las plataformas digitales.

-El Gobierno del Estado está presente, da opciones y en el Reglamento veremos las multas; en la Ley, el pago de derechos, de placas, resello, costo tarjetón, donde se hacen antidoping, costos, estamos valorando todo. Un transportista que no dé un servicio en calidad no puede seguir.

En este contexto, sobre la solicitud de apoyo económico, destacó se les presentó con Bancampeche y la Secretaria de Desarrollo Económico, con un programa de Creditransporte, que les da opciones de financiamiento a tasas fijas, menores que las Bancarias y podría ser un fondo revolvente.

-Hay opciones y ya se les presentó. Todas y cada una de sus demandas fueron atendidas, ya recibieron la capacitación por Bancampeche y ya se les presentó el programa, al que podrán optar quienes necesiten un crédito.

-No hay subsidio ni hay incremento a las tarifas –puntualizó.