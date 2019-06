BEBÉ ERA TORTURADA POR SU PROPIA MADRE, LA “HIENA DE ECATEPEC”

Una mujer fue denunciada por su exmarido debido a que torturaba a su bebita en el Estado de México. Después de ser exhibida en redes sociales, fue detenida y podría ser llevada al penal de Chiconautla.

Jennifer Marisol “N”, apodada en redes sociales como “La Hiena de Ecatepec” le arrancaba las uñas de los pies a sus bebé, la golpeaba y le dejaba moretones. Las torturas quedaron grabadas y viralizadas bajo la indignación de las redes sociales.

Fue el papá biológico de la bebé el que solicitó apoyo por medio de las redes sociales para dar con el paradero de la madre de sus tres hijos, quienes presuntamente sufrían abuso sexual y maltrato.

En su perfil de Facebook, un hombre identificado como Mauricio incluso compartió conversaciones de WhatsApp al parecer entre su expareja Jennifer Marisol y su pareja José Omar, quienes presuntamente agreden a la menor de sus hijas, de quien incluso muestra fotos con las heridas.

En su cuenta señala que ya acudió a la Fiscalía Especializada para la Violencia contra las Mujeres en Ecatepec, luego de enterarse de las agresiones de que eran objeto sus hijos en la vivienda que tenían en la colonia Polígonos 2 en ese municipio.

Sin embargo, al considerar que las autoridades no han hecho nada, solicitó apoyo por medio de las redes sociales “solo me entregan una hoja, pero ya a 20 días no me han resuelto sabiendo que cada día que pasa es un día más de maltrato hacia mis hijos”.

“Les ruego me ayuden a localizarlos aquí le dejo uno de tantos videos que le tomaba y conversaciones esperando los localicen antes de que suceda una desgracia como ha pasado en varios casos similares.

“De antemano les agradezco por escuchar mis peticiones y puedan ayudarme y compartir esta información”, añade.