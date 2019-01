BEBE REXHA NO ENCUENTRA DISEÑADOR QUE LA QUIERA VESTIR

Bebe Rexha, nominada al Grammy a la Mejor Artista Revelación, señaló que lucha para encontrar un vestido para la ceremonia del 10 de febrero, teniendo que enfrentar a diseñadores que la consideran “demasiado grande”.

La también nominada por la canción “Meant to Be”, criticó a diseñadores en las redes sociales por negarse a hacerle un vestido a medida, algo omnipresente en la alfombra roja.

“Mi equipo contactó a algunos diseñadores. Y muchos de ellos no quieren vestirme porque soy demasiado grande. Si una talla 6/8 es demasiado grande, entonces no sé qué quieren que les diga. Entonces no quiero llevar su p**o vestido”, dijo Rexha.

“Están diciendo que todas las mujeres del mundo que son talla 8 no son lindas y no pueden llevar sus vestidos”.

Otros famosos como Adam Lambert y la modelo Tyra Banks tuitearon a favor de Rexha, quien afirmó que “su culo talla 40” asistirá a la gala de los Grammy.

La cantante no especificó qué diseñadores le habían dado la espalda, pero su denuncia puso en evidencia una vez más el desafío al que se enfrentan las mujeres que no caben en los vestidos de prueba, limitados a las modelos de pasarela.

Esta no es la primera vez que las curvas espantan a los diseñadores y que figuras del espectáculo sufren para desfilar glamorosamente por la alfombra roja.