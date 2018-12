BEBÉS SON APUÑALADAS EN UNA GUARDERÍA

Una emplea­da de una guardería en el con­dado de Queens, en la ciudad de Nueva York, EU, provocó heridas graves al atacar con cuchillos a tres bebés de me­nos de cinco semanas de naci­dos, de acuerdo con la policía.

La sospechosa, una mujer de 52 años se edad, realizó el ataque poco antes de las cua­tro de la madrugada de viernes en la guardería Mexlin Care, donde, además, provocó he­ridas a dos adultos y se causó ella misma lesiones en el bra­zo y la pierna.

Las víctimas, menores de edad, son dos niñas de un mes de nacidas, así como una niña de dos semanas de vida, quie­nes resultaron gravemente heridas. Autoridades expresa­ron su esperanza de que dos de las bebés puedan recupe­rarse de sus heridas. La otra de las bebés de un mes de nacida fue ingresada en estado crítico en el Hospital Nueva York de Queens.

Dos armas fueron recupe­radas en el lugar del ataque, ubicado en el vecindario de Flushing, de acuerdo con The Daily News. La sospechosa fue llevada a New York Hospi­tal-Queens con lesiones que no amenazan su vida.

Las dos víctimas adultas fueron identificadas como un hombre de 31 años apu­ñalado en la muñeca y la rodilla de la pierna, y una mujer de unos 30 años, con laceraciones en la pierna y el brazo izquierdos, dijeron las fuentes. Sus heridas tampoco eran potencialmente mortales.