BECAS FEDERALES NO ESTÁN LLEGANDO A TODOS, ACUSAN

Las becas de nivel medio superior que otorga el Gobierno de la República no están llegando a todos los estudiantes, tampoco hay personal que tome nota de cuántos son los que requieren de este apoyo, manifestó la Directora General del Colegio de Bachilleres de Campeche, Adlemi Santiago Ramírez.

“Es cierto que están llegando las becas pero no están llegando completas, en el plantel más grande que es el de Calkiní a 174 chicos no les llegó la beca, estamos hablando que aproximadamente mil alumnos de la plantilla se quedaron sin beca, y hay algunos que ni siquiera están censados porque no iba gente a censarlos”.

Dijo que es un grave problema porque no hay quien dé respuesta a los jóvenes quienes se han acercado al Cobacam para pedir una explicación del porqué no les está llegando el apoyo, sin poder responder por no tener competencia en el programa.

“Ellos se acercan a preguntar porque no les llega la beca pero nosotros no somos los que llevamos el programa, no hay nadie que les dé una respuesta a los chicos, cometieron algunos errores, entregaron a gente que ya está de baja y por ejemplo en el caso de Seybaplaya las mamás se manifestaron preguntando porqué ellos no”.

Ante esta situación comentó que el Cobacam está realizando un análisis por escuela para saber cuántas becas se entregaron y cuántos alumnos se quedaron sin el apoyo para que sea presentada esta información al subsecretario de educación y se tomen medidas.