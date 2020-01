Billie Eilish, la gran ganadora de los premios Grammy

Billie Eilish fue la gran ganadora de los premios Grammy número 62, al ser reconocida con las seis nominaciones que tenía, entre ellas la más esperada, artista nueva, canción del año por ‘Bad Guy’, álbum pop vocal, álbum del año, grabación del año e ingeniería por su disco debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’.

Con 18 años y un único disco en el mercado, Billie Eilish ganó en las cuatro categorías principales de los Grammy, un logro que ha hecho historia y ha situado por primera vez a una cantante nacida después de los años 2000 entre las glorias de la música.

Eilish logró un triunfo generacional, con un trabajo “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” del que se puede decir que ha marcado una era al difuminar por completo los géneros musicales, en plena globalización, y romper la línea entre lo independiente y lo comercial, después de que internet universalizara el acceso a la música.

La estadounidense mencionó que trabajó este material con su hermano Finneas O’Connell, quien mencionó: “Hicimos la música en una recámara, esto es para todos los niños que hacen música en su recámara, algún día estarán aquí”.

Tanto en los Grammy, como en las entrevistas por sus lanzamientos, Eilish siempre ha dejado claro que ese disco, contenedor de himnos como “bad guy” o “bury a friend”, se grabó en su casa con la compañía de su hermano Finneas, nombrado productor del año por los Grammy. La victoria de ese trabajo doméstico supone que la Academia de la Grabación, criticada a veces por un gusto conservador, ha premiado un fenómeno totalmente diferente al funcionamiento habitual de la industria musical: gestado en internet, en casa y de forma espontánea.

Con un fenómeno que ha sumado 7 premios Grammy, cuatro de ellos los más grandes de la edición, Eilish se confirmó como el emblema musical de una nueva generación.