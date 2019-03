BOLA DE FUEGO CAUSA PÁNICO EN LOS ÁNGELES

Habitantes de la ciudad de Los Ángeles entraron en pánico al ver en el cielo una aterradora bola de fuego. Desconcertados, realizaron varios reportes a los servicios de emergencia locales alertando sobre lo que ocurría en el cielo.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Muchas personas pensaban el inminente choque de un meteorito contra la Tierra mientras que otros afirmaban que la bola de fuego era un cometa o un avión.

Sin embargo, no era nada de lo que se imaginaban pues se trataba de un acróbata que descendía de las alturas con una bengala y un paracaídas.

Tiempo después, la policía aclaró que todo era obra del rodaje de una película por lo que todo quedó en un gran susto.

Someone tell me what this is please!! Is this Asteroid 2019 EA2? Spotted by Julian R in Los Angeles, overlooking DtLA. Help!!! #asteroid pic.twitter.com/KDLgrmk4aw

— Chantal Thuy (@Chantal_Thuy) March 21, 2019