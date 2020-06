“Bola de nacos”: morenista explotó contra compañeros de bancada

Como “bola de nacos” calificó la diputada de Morena en el Congreso de Michoacán, Mayela del Carmen Salas Sáenz, a sus compañeros de bancada.

Lo anterior, luego de la discusión de un punto de acuerdo que ella propuso y que sus compañeros votaron en contra.

La legisladora, en sesión virtual, propuso destinar más recursos a la atención de mujeres víctimas de la violencia, sin embargo, algunos de sus compañeros votaron en contra y otros se abstuvieron.

Ante los resultados de la votación, Humberto González, primer secretario de la mesa directiva, preguntó si había alguna intervención más para fijar postura, y en ese momento, Mayela del Carmen lanzó los insultos, creyendo que su micrófono estaba apagado.

“Ahí está… no te apoyaron…¡y a mí qué me importa que me apoyen pinche bola de nacos”, soltó.