BONILLA RECHAZA JUBILACIÓN, ACUSA CONTUBERNIO ENTRE MOHA Y ELISEO

Rechazando rotundamente su jubilación, el líder sindical del Ayuntamiento de Campeche, Manuel Bonilla Carrillo, acusó al líder sindical de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, y al alcalde panista Eliseo Fernández Montufar de querer sacarlo y haberle ofrecido esta jubilación desde que iniciara su administración.

“No acepto esa jubilación que me están ofreciendo porque es a modo y el trabajador sabe cuándo se va jubilar, Moha publicó que gestionó y aprobó mi jubilación, le agradezco pero yo seguiré aquí porque aceptarla sería abandonar a los trabajadores, y mientras ellos quieran yo seguiré aquí”.

Manuel Bonilla externó que Urueta Moha podría temer a que lo perjudique en sus aspiraciones por reelegirse como líder del sindicato de los Tres Poderes, y aunque aseguró que por ahora no tiene intenciones de competir, dijo que deja esta decisión en manos de los trabajadores y que si así lo deciden contenderá.

“No sé si esas sean las causas por las cuales me está ofreciendo la jubilación y está en contubernio con el presidente municipal de que yo deje el cargo porque ha ambos creo les perjudico, pero quiero recalcar acá que no han sido mis intenciones participar para el sindicato de los poderes, aunque no me descarto porque si los trabajadores me piden así estaré, si tengo el respaldo de los trabajadores si voy a competir”.

El líder de “Corazón Valiente”, acusó que la gestión de reinstalación de los trabajadores suspendidos es algo que Urueta Moha debió haber hecho desde hace mucho tiempo, y sostuvo que pese a ello, los trabajadores no retirarán sus denuncias contra el Ayuntamiento porque no se les está ofreciendo el pago de sus salarios caídos.