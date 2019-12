Buen clima se espera para el fin de año

Contrario a las bajas temperaturas registradas el pasado 24 de diciembre, para el día de mañana se espera un clima agradable con un pronóstico de 20 grados, informó Hugo Villa Obregón, director de Análisis y Prevención de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil.

Para el 31 de diciembre tendremos tiempo poco variable, pues el frente frío número 26 se va a acercar a la Península de Yucatán y a pesar que no va a cruzar esta región con tan solo acercarse va a inducir algunos cambios en las condiciones del tiempo: nublados y algunas precipitaciones que se espera no sean intensas, señaló.

Prácticamente en toda la entidad tendremos la posibilidad de lluvias, sobre todo por la tarde, y conforme avance la noche, disminuirá.

En cuanto a las temperaturas, no habrán grandes cambios, no esperamos fríos intensos, si acaso en el Oriente de la entidad como es Hopelchén, Calakmul y algunos puntos de la parte central, pero no como el día 24 del mes, podrían ser de 15 grados e incluso superiores a los 20 grados, indicó.