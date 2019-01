CAMARONEROS NO COMPRAN COMBUSTIBLE ROBADO, ASEGURAN

No tengo noticia alguna de que algún industrial pesquero o pescadores ribereños adquieran o hayan adquirido combustible a huachicoleros; se adquiere en las estaciones de servicio locales o en Ciudad del Carmen, Tabasco, Veracruz, afirmó Francisco Márquez Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpa).

Entrevistado en los bajos de Palacio de Gobierno, afirmó que los industriales pesqueros requieren un precio accesible para continuar operando, que estimó debe ser de 8 pesos, de lo contrario no podrían hacerse a la mar este año.

-No sabemos cómo viene la miscelánea fiscal respecto al apoyo que nos vienen dando desde hace 20 años en el diésel marino y gasolina marina y que hoy no aparece información alguna en el Diario Oficial de la Federación y que la presente administración federal no ha dicho cómo vienen los cambios de modernización, los programas de nueva flota lo que llamamos tarjeta de diésel.

Comentó ya se reunieron con Katia Meave para tratar este tema, quien les dijo no tener información sobre el particular, quien les pidió tener paciencia, la que afirmó tienen, pero pagan el diésel a 20.34 pesos el litro y la situación pesquera de Campeche siguen teniendo problemas con Petróleos Mexicanos.

Comentó les quedan sobrantes de combustible, y señaló si a finales del mes no se resuelve de cuánto será el apoyo o cómo se dará, lo más probable es que tanto la pesca de ribera y de altura, paren gradualmente “por muerte natural” porque los costos no se los permitirán.

-Necesitamos un costo igual al del diésel marino que se vende en Texas, que es su competidor más cercano, donde está a 9.75 pesos, mientras que en Campeche requieren sean de 7.77 a ocho pesos como máximo.

Por lo que respecta al huachicoleo y si los industriales pesqueros adquieren combustible robado, afirmó no tiene noticia de que alguno de ellos lo haga, lo mismo que los pescadores ribereños.

-No hay huachicoleo si no hay ductos de diésel el altamar. No tengo noticias que las embarcaciones camaroneras o ribereñas lo hagan. La mayoría cargamos diésel en Ciudad del Carmen, en Frontera, Dos Bocas y Tabasco, en algunos casos nos llega por pipa pero es muy caro y entramos a puertos alternos a cargar.

-Que yo sepa de algún socio de la Cámara, no lo sé, hay rumores. Somos segundos o tercera generación. Nuestro dinero viene del trabajo.

¿No los obligan?

-Obligan a los que tienen cosas que esconder, respondió.

Por último, señaló nunca nadie se ha acercado a ellos para algo así.