Cambia EU su política para aplicar pruebas covid

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que alentaban a las personas sin síntomas de covid-19 a hacerse la prueba de contagio si habían estado en contacto con alguien infectado, ahora consideran innecesario realizarla, aunque no han ofrecido una explicación clara de este cambio de criterio.

La modificación de las pautas se realizó el lunes en el sitio web de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), mientras que los medios dieron cuenta de intentos desde la Casa Blanca de incidir en este sentido.

Antes, la página en internet de los CDC decía: “Las pruebas se recomiendan en caso de contacto cercano con personas infectadas por el SARS-CoV-2”. “Debido a los posibles contagios por personas asintomáticas o presintomáticas, es importante que los contactos de las personas con infección por SARS-CoV-2 sean rápidamente identificados y testeados”.

Desde este miércoles se lee lo siguiente: “Si ha estado en contacto (a menos de 1,8 metros) con una persona infectada con covid-19 durante al menos 15 minutos pero no muestra síntomas, no necesariamente necesita una prueba a menos que sea una persona vulnerable o que su médico, su Estado o sus funcionarios de salud pública locales lo recomienden”.

Brett Giroir, un alto funcionario del Departamento de Salud, dijo en una llamada con periodistas que las nuevas pautas son una “acción de los CDC”.

Como siempre, las pautas recibieron la atención apropiada, consultoría e insumos de los expertos del grupo de trabajo (del coronavirus)”, dijo.

Algunos expertos reaccionaron con asombro ante el último cambio.

Todavía no entiendo el cambio en las pautas de los CDC”, tuiteó la doctora Leana Wen, profesora de la Universidad George Washington. “Las personas expuestas al virus deben saber, para proteger a sus familias y a la población. Uno no puede menos que preguntarse: ¿este cambio se debe al hecho de que no tenemos suficientes pruebas?”.

El diario The New York Times y la cadena CNN citaron a funcionarios que dijeron que los CDC habían cambiado sus directrices tras presiones de la presidencia.