CAMPECHANOS PUEDEN AMPARARSE ANTE INCREMENTO EN TARIFA DE AGUA POTABLE

“Lo que se está cobrando ahorita por el servicio de agua potable, no tiene la aprobación de la Junta de Gobierno, por lo tanto, es un cobro ilegal que están haciendo al momento de subir la tarifa”, aseguró Jesús Quiñones Loeza, ex secretario del Ayuntamiento de Campeche en la administración 2015 -2018, quien aseguró no está ni fundado ni motivado y esto hace que los ciudadanos que se sientan afectados puedan solicitar un amparo sobre esta acción de la actual administración municipal de Campeche.

Entrevistado vía telefónica, Quiñones Loeza indicó cada Ley de Ingresos tiene una vigencia de un año, de un ejercicio fiscal, es decir, primero de enero al 31 de diciembre y en el documento se establecen los impuestos, Derechos y Aprovechamientos, todo tipo de contribución. Cada año se tienen que aprobar las tarifas para el ejercicio fiscal siguiente, por lo que las tarifas del año en curso, tuvieron que aprobarse en el 2018.

-“No se pueden establecer tarifas que no hayan sido previamente aprobadas; es decir, lo que se está cobrando ahorita, no hay aprobación de la Junta de Gobierno, por lo tanto es un cobro ilegal que están haciendo al momento de subirle la tarifa” –afirmó categórico y reiteró que si no se hace ninguna modificación, el cobro por el servicio en cuestión debe ser el mismo.

-En este caso, el agua potable, en el 2017 se aprobó que el agua potable sea de 100 pesos mensuales; y así se aprobó y se cobró durante 2018 los cien pesos mensuales.

-Si no hubo modificación, que no la hubo ahorita en el Cabildo ni en la Junta de Gobierno de esta administración, entonces, ellos tienen que estar cobrando lo mismo que el año pasado. Al momento que ellos empiecen a cobrar más, como lo están haciendo, es un cobro ilegal.

Aseguró no le preocupa se pretenda responsabilizar mediáticamente a una administración u otra sino que se hacen actos de autoridad completamente ilegales.

-Incumplen con la ley y lesionan la economía de los ciudadanos. Ahí hay abuso de autoridad, hacen cobros ilegales y eso puede incurrir en una responsabilidad legal en contra de esos funcionarios y ya en su momento las autoridades correspondientes tomarán sus medidas –advirtió.

El ex secretario del Ayuntamiento de Campeche aseguró los ciudadanos tienen el derecho, en su momento, de ampararse contra estas acciones de la autoridad y pueden proceder en contra pues enfatizó todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, que debe estar en la ley y decir los motivos, y al no haber ambos, “si un ciudadano se ampara, desde luego que gana”.

-Es un acto de autoridad ilegal que está lesionando a los ciudadanos y obviamente los ciudadanos están en derecho, ahora sí que de llevar a cabo las acciones que ellos requieran, están siendo lesionados, no es un tema político, es un tema de una lesión que están teniendo en sus bolsillos, pero además esa lesión viene de un acto de autoridad que es completamente ilegal.

¿Responsabilizar a otros de lo que esta administración hizo es un manejo político?

-¡Ah claro, claro! Creo que ellos tienen que asumir sus responsabilidades, tienen que ser muy claros, ahí están también los mecanismos de transparencia para saber en qué momento fue que se aumentaron las tarifas, en qué momento se les aprobó las nuevas tarifas y, en el caso que no haya, como no lo hay, definitivamente se pueden promover todos y cada uno de los medios para que se les finquen responsabilidades.