CAMPECHE ANALIZA SU PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES: SECTUR

Ante el recorte de presupuesto para la promoción turística en el país, la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, los cinco estados que conforman el Mundo Maya analizan participar en bloque en las Ferias Internacionales que se lleven a cabo, informó el secretario estatal de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, quien indicó aún no están muy claras las reglas del juego y cómo va a funcionar el Comité Técnico de Diplomacia Turística.

Agregó son 30 embajadas y 87 consulados los que harán la promoción turística, pero los 32 Estados del país cuestionan si es gente que sabe de promoción y que tiene el perfil, pues de lo contrario se seguirán perdiendo espacios, porque es gente con carrera diplomática.

-En los próximos días acordamos reunirnos todos, 40 personas formamos el Consejo Directivo, y poder elaborar un documento-sobre- qué es lo que necesita la industria.

– Es una realidad que hay una afectación con el cierre del Consejo, hay una excelente relación con el Gobierno Federal, inclusive, a través de la Asociación de Secretarios de Turismo del país, le hemos solicitado una reunión al Secretario Miguel Torruco para abundar en todos estos temas, pues en materia de seguridad nos ha afectado, no ha nosotros, pero a Quintana Roo, más el zargazo, eso ha traído cancelaciones.

Aseguró para Campeche la situación ha sido diferente, tiene playas limpias, pero se debe hacer una labor conjunta, en equipo.

-Ya nos dijo que el próximo 24 de julio vamos a tener esta reunión y ahí vamos a estar presentes.

En cuanto a promoción, señaló continúa, pero apuntó que desde el 6 de marzo no se participa en ninguna Feria Internacional y la indicación del gobernador Carlos Miguel Aysa es tener un manejo cuidadoso de los recursos, por lo que se va escoger bien cuáles serán las Ferias Internacionales a las que acudirá Campeche, y no disminuir la promoción de nuestra entidad.

-Las que vienen son Aimex, en Las Vegas, que no vamos a participar en agosto; en Francia seguramente estaremos presentes porque tenemos un incremento considerable del 18 por ciento de turismo francés. Luego viene Italia, que estamos valorando; la de Londres pero esa tampoco vamos a participar.

-El Consejo normalmente participaba en 18 Ferias y ahorita la empresa CREA que es empresa particular, privada, hay 13 ferias. No han tomado una decisión de si van a participar en estas 13 ferias. Hay muchísimas medidas de austeridad, seguramente en Fitur, en Madrid, la de ITB en Berlín, pero sí se van a recortar algunas ferias internacionales, por ejemplo, Campeche va a participar en 8, 9 ferias internacionales, los costos no se han duplicado ni triplicado sino que siete veces más está costando al no tener el Consejo de Promoción Turística, sube de mil dólares a 7 mil dólares un espacio de una mesa con dos sillas.

-Entonces, estamos valorando muy bien si mejor vamos como región y dividir los gastos entre los cinco estados del Mundo Maya.