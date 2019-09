CAMPECHE NO TIENE PROBLEMA CON LA FEDERACIÓN: GOBERNADOR

El Gobierno del Estado de Campeche se mantiene firme al pacto federal, manifestó el gobernador Carlos Miguel Aysa González, ante el pronunciamiento que hiciera el gobernador de Chihuahua por lo que consideró una injusta distribución del presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

En entrevista al concluir el Desfile Militar para conmemorar el 209 aniversario del inicio de la Independencia de México, el mandatario campechano dijo la opinión de su homólogo es respetable, empero “nosotros no estamos en esa posición”.

-Nosotros hemos sido atendidos por el Gobierno Federal; nos mantenemos en el Pacto Federal, no tenemos ningún problema con la Federación. Hemos sido atendidos.

-Vamos a ir al Congreso de la Unión a pedir más dinero, más carreteras para el bien de los campechanos.

Señaló que la reducción de recursos para Campeche está en el presupuesto presentado al Congreso de la Unión, pero reiteró es la Cámara de Diputados la que tiene la última palabra.

Agregó ya todos los legisladores campechanos están apoyando, están con nosotros… nos va a ir bien, hay que tener calma.

-Les puedo decir que vamos a recibir más de esos 400 millones de pesos. Además, cuando está bien el petróleo, le va bien a Campeche y ahorita subieron muy alto los precios del petróleo y nos debe tocar más.

Aysa González aseguró hay buen diálogo con el Gobierno Federal, habló con el Secretario de Hacienda quien señaló está de acuerdo con la propuesta que llevó conjuntamente con la secretaria de Finanzas y nos va ayudar.

-Además, el Presidente es hombre de palabra y dijo que va a ayudar a Campeche y yo le creo.

-Va a haber más recursos y le va a ir bien a Campeche, insistió.

Por otra parte, sobre el avistamiento de nueve aeronaves en territorio campechano, manifestó es señal de que el Ejército está trabajando muy bien y ha asegurado esas unidades.

-Acaba de decomisar droga y las Fuerzas Armadas está a toda su capacidad y no van a permitir ningún asentamiento de ese tipo.

Afirmó categórico no hay amenaza alguna para la seguridad del Estado porque se trabaja en unidad.

-Hace unos días tuvimos una reunión de todos y planteamos toda esta situación. Hay que tener calma; todavía Campeche conserva la paz y la tranquilidad, pero esa es una situación que los campechanos han hecho, gracias al pueblo de Campeche es que estamos así y lo tenemos que seguir cuidando.