CAMPECHE PREPARA RESPUESTA POR CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

El Gobierno del Estado revisa y analiza el documento que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como respuesta sobre la controversia constitucional que presentó el gobierno del Estado de Yucatán, informó Alejandro Medina Piña, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, e indicó las acciones jurídicas que se harán valer en la respuesta serán sobre la creación como Estado y acreditar que Campeche en ningún momento sus límites territoriales y geográficos administrativos han sufrido afectación alguna.

-Por el contrario, vamos a hacer valer que continuamos teniendo nuestros propios límites, que no hemos sido afectados, ni consideramos que con el Decreto 303 del Estado de Quintana Roo, estén dentro del territorio campechano –manifestó al tiempo que señaló Campeche solo tiene injerencia en este asunto como “tercero interesado”.

El funcionario estatal indicó el plazo para entregar este documento vence el mes en curso y la Consejería Jurídica integró una comisión especial que es la que tiene a su cargo estos trabajos, en los que las demás dependencias participan aportando según les competa, comisión que preside el gobernador Carlos Miguel Aysa González.

-Para nosotros no existe ninguna afectación; el Decreto 303 no tiene ninguna consecuencia jurídica ni efecto jurídico en nuestro caso y no tenemos motivos para sentarnos a negociar dónde están nuestros límites, que están donde deben estar desde su creación.

Por último, aseguró no se ha detectado problema alguno en la zona limítrofe entre los Estados de Campeche y Quintana Roo y el trámite por la controversia continua, y entra en las etapas de prueba y estudio.