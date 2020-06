Campeche sigue en semáforo rojo, Solo se permiten actividades esenciales

La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, informa que esta semana del 8 al 12 de junio, el Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, indica al estado de Campeche en color rojo, por lo que sólo se permiten las actividades esenciales y se mantienen en todo momento las medidas de prevención e higiene.

Esta señalización a nivel nacional, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19, por lo que se exhorta a toda la población estar pendiente del color del semáforo que tenga su comunidad y atender las indicaciones de la Secretaría de Salud.

El color rojo permite sólo actividades esenciales; el naranja actividades esenciales y no esenciales, pero con espacio laboral y público reducidos; en amarillo se podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales sin restricción, aunque si habrá restricciones en espacios abiertos y cerrados; el verde es regreso a clases con las medidas de salud pública y de trabajo, permite todas las actividades esenciales y no esenciales.

Semanalmente se determinará una alerta sanitaria por regiones ya sea estatal o municipal, para definir qué actividades económicas laborales y sociales pueden desarrollarse, por lo que esta semana se pide a la población realizar sólo las actividades esenciales permitidas para para Campeche.

Hasta el momento, las personas que por necesidad tienen que salir, deben mantener todas medidas de prevención e higiene como el lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel y aplicar la sana distancia, y a toda la población se exhorta a tener menos movilidad quedándose en casa para contener el riesgo de contagio.