CANADEVI URGE REFORMA REGULATORIA PARA BAJAR COSTOS DE VIVIENDA

Ignacio Reyes Aldama, presidente de la Cámara Nacional para el Desarrollo de la Vivienda (Canadevi), urgió a los gobiernos estatal y municipales a contar con una Reforma Regulatoria que permita acortar plazos y costos en la construcción de vivienda, que afirmó encarecen su construcción y venta, y con ello evitar que los trabajadores con derecho a crédito, opten por ejercerlo en entidades vecinas.

Asimismo, señaló que la Canadevi trabaja de la mano con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para poder generar vivienda económica porque “es la única manera de hacerlo”, pues los desarrolladores “trasladamos costos a su precio final”.

-Si la tramitología es cara, si la tierra es cara, trasladamos los costos a la vivienda –indicó y añadió en los últimos años se incrementaron los precios de los materiales de construcción.

-Hay oferta en el Estado desde 350 mil hasta 1.5 millones de pesos, pero la que menos hay es la vivienda económica, por eso el trabajo conjunto de todos los involucrados y, si se dan esas facilidades, habrá vivienda para los trabajadores de Campeche.

-Para ello se tienen que checar reglamentos, la Ley de Fraccionamientos y buscar que haya mayor densidad, aprovechar la tierra… todo mundo quisiera tener una vivienda unifamiliar pero tiene más costo; hay que buscar soluciones para la gente de acuerdo a la capacidad económica que tenga.

Señaló el trabajador tiene el derecho de ejercer su crédito en donde mejor le convenga, sin embargo, insistió en que los trámites encarecen el costo por lo que reiteró los Gobiernos Municipales deben trabajar en su mejora regulatoria, para reducir costos en los trámites que deben realizar los desarrolladores.

-La única forma de desarrollar vivienda es que haya apoyo de los desarrolladores, del Infonavit, Fovissste, Ayuntamiento y gobierno del Estado, así como del Gobierno Federal. Es un tema que ni no nos podemos todos de acuerdo, no se va a generar, lo que no ha pasado en los últimos años en Campeche.