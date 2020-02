Captan a Emma Watson con su nueva conquista

Emma Watson fue captada mientras compartía tiempo con su pareja el día de San Valentín en una paradisiaca playa de España, en una isla en el país europeo, alejados de los reflectores y pasando unas relajantes vacaciones.

La prensa especializada de espectáculos, señala que la protagonista de “La bella y la bestia” en su versión live action, lleva algunos meses relacionándose con su nueva conquista.

Sin embargo, el nombre del novio de Emma aún no se conoce, pero han estado juntos por algún tiempo, ya que en octubre de 2019 fue la primera vez que los vieron juntos. Se especula que el joven enamorado de Watson podría ser una persona alejada del mundo de la fama.

