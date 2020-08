Captan supuesto “pájaro zombie”; causa terror en redes

Al parecer el pájaro negro tiene los ojos blancos, el cuello aparentemente roto y mantiene una pose aterradora, mientras camina por calles de Estados Unidos.

Alguno internautas aseguran de que se trata de una edición; sin embargo, causó mucha controversia entre los usuarios.

Is this guy okay? pic.twitter.com/LGYLwfzJC9

— The Unexplained (@Unexplained) August 1, 2020