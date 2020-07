Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo tiene covid-19

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que dio positivo al Covid-19, luego de que registrara algunos síntomas y se realizara la prueba.

“Debido a mis acciones como Gobernador, he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a Covid-19. Me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del Gobierno de Quintana Roo”, publicó en redes sociales.

Dijo que se siente bien de salud y se quedará aislado en su casa al pendiente de las acciones del Gobierno de su estado.

Cabe destacar que el mandatario de Quintana Roo, ha sido de los primeros en arrancar la reactivación económica y poner en marcha estrategias para la apertura de comercios.