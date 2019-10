CARLOS UCAN YAM ES UN “COBARDE”: FLORES PACHECO

Luego de asegurar investigó el significado de “primoroso” y que “no tiene nada de malo”, José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario del partido Morena, respondió a las acusaciones que le hiciera el ex dirigente estatal Carlos Ucan Yam, al que llamó “cobarde”, y aseguró junto con Froylán Vera, Gladys Zavala, entre otros, tienen la consigna de desprestigiarlo lo mismo que a ese instituto político al tiempo que afirmó categórico “fueron los únicos, los únicos que estuvieron en la asamblea –del pasado sábado- metiendo desorden”.

-Fueron los únicos nombres que se llevó el delegado nacional, los mismos que van a recibir de la Comisión de Orden y Justicia, la sanción correspondiente. ¿Qué más le queda a Carlos Ucan? Yo creo que solo un protagonismo y qué mal por él porque guarda mucho odio y no sabemos por qué.

Agregó que si quiere ser independiente, lo haga pero no imite a políticos que antes de irse generan un show, “le pegan a todos y luego se van”, y si quiere irse como amigos, lo haga pero no propicie un escenario mayor y los acusó de ser los que hacen tenga mala imagen ese instituto político.

Flores Pacheco rechazó la petición de Ucan Yam de no estar presente en la próxima asamblea y añadió ante la falta de argumentos, “es lógico, lo más que le queda a una persona cobarde, es inventar; no tengo cola que me pisen, quizás por eso lo único que hacen es tratar de denostarme”.

Finalmente, dijo no habrán más enfrentamiento de su parte y retó a Ucán Yam a denunciarlo y presentar pruebas de las acusaciones en su contra además de considerar no opera solo, lo hace con Froylán Vera y Gladys Zavala pero se negó a señalar si también está el ex diputado local Manuel Zavala.