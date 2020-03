Carniceros toman previsiones ante posible ausencia de proveedores

Carniceros del mercado principal Pedro Sáinz de Baranda se preparan ante la posibilidad de que en los siguientes días los introductores dejen de surtirles carne de cerdo y res como una medida que también ellos han tomado por las bajas ventas reportadas en últimos días ante la inactividad que se percibe en la ciudad capital por el aislamiento al que se han sumado cientos de campechanos por la contingencia del coronavirus.

Manuel Oreza Chavarría reveló que los tablajeros han comprado sus reservar de carne para no dejar paralizada la venta y poder continuar ofreciendo el producto a los campechanos que continúan acudiendo a realizar sus compras al mercado principal a pesar de la cuarentena.

Precisó que muchos optan por comprar carne extra y guardarla en sus neveras para que se conserven por varios días, agregó que aunado a la contingencia, los introductores dejarán de laborar también por la semana santa aunque afirmó que la venta de carne de cerdo y res en la principal central de abastos no se detendrá.

El carnicero comentó que hasta ahora no ha subido el precio del kilo de puerco que oscila entre los 65 y hasta 90 pesos según lo que pida el cliente, esperando que estos precios se mantengan para no afectar a los campechanos y que al mismo tiempo no se reduzcan sus ventas más de lo que ahora reportan.