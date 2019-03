CASTIGO A SACERDOTES PEDERASTAS, PIDE HERNÁNDEZ TINOCO

No importa el número de casos de pederastia en la iglesia, pues así sea uno solo el que se registre es terrible y debe ser castigado, consideró Andrés Hernández Tinoco, Párroco de la Iglesia de San Rafael, destacando que desde la religión se debe llamar a la reflexión para evitar este delito.

“Es muy interesante que la iglesia quiera enfrentar una realidad por muy compleja que esta sea, la pederastia es un fenómeno global que no se da primordialmente en la iglesia, la problemática está en las familias, en las escuelas pero no podemos justificar, porque un caso que sea es terrible y no lo podemos tolerar”.

Señaló que el hecho de que el Papa Francisco haya tenido una reunión sobre la pederastia, representa un avance en la iglesia para atender esta problemática que ha dejado víctimas en todo el mundo.

“El encuentro del papa con los presidentes episcopales nos va permitir de una manera frontal ver esta problemática, confiamos en que desde la iglesia podamos hacer algo para llamar a la reflexión y que sean menos víctimas, es tiempo de hacer conciencia”.