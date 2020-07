CCE apoya petición para que CFE no corte suministro de energía

El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche se suma al planteamiento que hicieran legisladores para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no aplique cortes en el suministro de energía en hogares o empresas campechanas, pues todos enfrentan difícil situación económica como resultado de la contingencia sanitaria, aseguró su presidente Víctor del Río R. de la Gala.

-Estamos en un momento complicado, muy difícil y hay personas que no tienen empleo, empresas que han tenido que cerrar por no tener ingresos y personas que no pueden ir a trabajar, que perdieron el empleo y no podrán pagar muchos servicios –indicó.

Apuntó la situación se hace más difícil si tienen algún familiar en cuarentena y a eso se suma la suspensión del servicio “si requiere de un respirador”.

-Este es un momento atípico, no sabíamos que iba a suceder, es una situación que nadie tenía presupuestado y conforme a la marcha se han implementado acciones; desde marzo-abril se hablaba que iba a durar un mes y ver cuánto tiempo lleva, no se ve para cuándo y está peor que nunca.

Del Río R. de la Gala consideró se pueden hacer prórrogas, convenios, tratar con quienes tienen problemas, la firma de algún compromiso y apoyarlos en tanto pase esta situación.

-Me sumo a que la Comisión evite los cortes, es el momento que el Gobierno apoye a los ciudadanos de manera decisiva y el Consejo Coordinador se suma a esta petición en beneficio de los ciudadanos, de los empresarios, de manera justa vamos a apoyarlos, porque hay empresas y personas que no tienen para pagar los servicios básicos; entendemos que las cosas no se pueden regalar pero también hay que entender que esta es una situación atípica muy complicada.