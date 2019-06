CCE: DIFÍCILES, PRIMEROS SEIS MESES DEL GOBIERNO FEDERAL

Los primeros seis meses del nuevo Gobierno Federal no han sido fáciles y es algo que se esperaba. Este nuevo gobierno tiene una óptica completamente diferente a la administración pasada, es un golpe de timón completamente para otro lado, manifestó Víctor del Río R. de la Gala, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, quien señaló hay estancamiento, situación que puntualizó debe cambiar o de lo contrario “llegará un momento en que ya no vamos a poder más”.

Agregó que, sin ánimo de justificar sino de ser objetivo, cuando hay un cambio de administración por un mismo partido los primeros meses son complicados, y hay un tiempo –que pasa- para que las cosas fluyan como debe ser.

-Imagínate cuando es un Gobierno de un partido político que tiene una visión completamente diferente a lo que se traía… es un cambio de sistema, de muchas cosas y eso hace que de alguna manera las cosas estén estancadas; las reglas de operación son inciertas, hay preocupación, un estancamiento y esto tendrá que cambiar porque va a llegar un momento en que ya no vamos a poder más –advirtió.

Sobre las perspectivas para el segundo semestre del primer año de Gobierno de López Obrador, Del Río R. de la Gala confió en que mejore, sin que considere que “será una maravilla ni mucho menos”, pero “tampoco los quiere reprobar” pues opinó ha habido cosas buenas, entre las que citó el combate a la corrupción, que ha generado hartazgo en la población, el problema de las gasolinas.

-El país ha tenido muchos problemas de corrupción y hay que atacarlos.

Consideró hay proyectos y programas que van a cambiar de nombre, tendrán ajustes, “porque ya hay una estructura que tampoco se puede tirar a la basura”.

-No se trata de reprobar, hay una situación delicada, sí hay preocupación, la hay… ahorita se están atendiendo sectores que antes no se atendían, y a lo mejor no lo podemos entender o no estamos de acuerdo, pero se atiende a gente que no se había atendido y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, es lo que está pasando –indicó.