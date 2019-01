CESAVECAM PIDE A PRODUCTORES REPORTAR PRESENCIA DE LANGOSTA

No es la primera vez que tenemos posibles contingencias por la plaga de langosta, que es milenaria y no será posible olvidarla; las que se registran vienen de Yucatán porque ahí están las áreas gregarígenas que por naturaleza se dan en los manglares y que no debieran ingresar a Campeche si fuera posible combatirlas oportunamente en el vecino estado, señaló Emiliano Vázquez Rosas, presidente del Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche.

-Lo hacen pero los manglares son áreas protegidas en las que no se puede ingresar para combatirlas, además de ser inaccesibles –apuntó y señaló a los productores que “no están solos”, porque están representados en ese Comité con técnicos especializados que están certificados en muchas de las áreas que atienden, de manera especial de la langosta.

Asimismo, enfatizó la importancia de la comunicación y el papel de los medios de comunicación, pues a pesar de tener cien técnicos para vigilar todo tipo de plagas y combatirlas, su participación es trascendental, y dar a conocer de manera oportuna las acciones que se realizan.

Pidió que toda manga que se detecte puede notificarse al Comité pues es la mejor manera de combatirlas y mantenerlas bajo control.

-Por el momento no es delicada la situación pero no quiero decir que no es peligrosa, a pesar de estar en etapa mínima de las actividades agropecuarias, pues son pocas las áreas de riego, sorgo y sandía, que podrían ser afectadas. El problema si hacemos caso omiso a estas pequeñas mangas y dejarlas ingresar y ovipositar en la entidad, pues en la temporada de lluvias surgen los brotes y se convertirían en un verdadero problema.

Vázquez Rosas aseguró están preparados con personal preparado y equipo.

En materia presupuestal, señaló que en todo inicio de año, lleva un tiempo la ejecución de los recursos, por lo que reconoció el apoyo del Gobierno del Estado para hacer frente a los brotes.