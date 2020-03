“Changarros” enfrentan bajas en sus ventas

Un descenso en sus ventas diarias que fluctúa entre el 30, 40 y 50 por ciento, registran los “changarros” o pequeños comercios en la ciudad, ante la contingencia decretada por el coronavirus (Covid-19), en las últimas 24 horas.

Durante un recorrido por varios puntos de la ciudad, comerciantes en pequeño señalaron las ventas bajaron gravemente, como fue el caso de la miscelánea “Karla”, que cerca de las 13:00 horas solo había vendido cuatro refrescos embotellados.

El difícil panorama lo comparten Rosa, Martha y Jesús, de los pequeños comercios “Paty”, “El Milagro” y “Víctor”, algunos de ellos en la principal central de abasto de la ciudad, y otros en calles aledañas e incluso del primer cuadro de la ciudad, pues la baja en sus ventas es de al menos 30 puntos porcentuales y agregaron “en el primer día oficial de descanso por el coronavirus”.

Señalaron no cuentan con fuentes de financiamiento para enfrentar una crisis económica producto de la “no venta” de sus artículos, y consideraron no pueden endeudarse porque no tendrían para pagar.

Durante el recorrido se constató que algunos “changarros” no abrieron sus puertas al público.