CHARLIZE THERON PODRÍA INTERPRETAR A JENNI RIVERA

En la biografía fílmica de Jenni Rivera, a la “Diva de la Banda” se le destacará como una mujer que sufrió diversos abusos, pero salió adelante pese a tener todo en su contra.

La encargada del libreto será Kate Lanier, autora de la historia de la película “What’s love got to do with it” (1993), inspirada en el libro “Yo, Tina”, escrito por Tina Turner y Kurt Loder.

Si la intérprete de Inolvidable se hizo estrella, platicó su hermano Juan Rivera, “fue porque tuvo agallas, porque fue tenaz. Queremos que las mujeres que han padecido situaciones difíciles en su vida, ya sea latinas, anglosajonas o afroamericanas, se identifiquen con ella. Que se inspiren y se motiven a terminar con aquello que las lastima”.

Una vez que el guion esté concluido, entre la familia, el productor y el director escogerán al elenco, pero llevara su tiempo, externó el hermano de Jenni.

Aunque se habla de la actriz Charlize Theron como protagonista, Juan Rivera no cree que cumpla con el perfil físico.

“Está preciosa y es un gran talento, una estrella digna de todos los papeles que se le pudieran dar, pero creo que le quitaríamos a la vida de Jenni porque ella siempre fue llenita y parte de su esencia es que recomendaba a su público aceptarse tal cual. Queremos a una Jenni real no falsa”, dijo Juan Rivera.