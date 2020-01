‘Chicharito’ ya es jugador del LA Galaxy

El delantero mexicano ya es jugador del LA Galaxy de la MLS tras su paso por el fútbol europeo, en donde defendió los colores del Manchester United, Bayer Leverkusen, West Ham, Real Madrid y Sevilla. ‘Chicha’ concedió una entrevista a L.A. Times Sports como jugador del equipo angelino y se refirió a su paso por Europa, a lo que le ha dicho Jonathan Dos Santos sobre la MLS y sobre su rivalidad con Carlos Vela.

El Galaxy a través de un video en su cuenta de Twitter y todas sus redes hizo oficial la llegada del mexicano, que portó el uniforme del equipo de Los Ángeles. En voz en off, el comediante mexicano Eugenio Derbez fue el encargado de dar la bienvenida al delantero.

El contrato de Hernández con el Galaxy es por tres años e incluye una opción por un cuarto. Se le pagará un salario base anual de 6 millones de dólares.

Javier Hernández ya porta los colores de su nuevo equipo, el Galaxy. El delantero mexicano dio una entrevista a Los Ángeles Times y aseguró que no llega a la MLS para retirarse.

“Voy a estar jugando y es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir que fue porque no pude hacerlo (en Europa), pero a veces en el futbol hay cosas que no están en tus manos”, declaró el atacante mexicano, quien cerró una década en el balompié europeo para jugar en Estados Unidos, donde compartirá vestidor con Jonathan dos Santos, futbolista que le contó su experiencia en la MLS, “Jona me dijo que la liga está muy subestimada”.

“Estoy en el lugar correcto en el momento correcto”, señaló el Chicharito al defender su postura de abandonar el sueño de jugar en el Viejo Continente y probar suerte en la liga de los Estados Unidos.

Hernández valoró el hecho de estar cerca de sus paisanos, “Voy a poder jugar frente a muchos aficionados mexicanos, aficionados de Galaxy, aficionados estadounidenses. Eso es lo bueno del futbol. Te dan muchas oportunidades”.

Se espera que, en las próximas horas, el equipo de Los Angeles haga el anuncio oficial del traspaso del ex elemento del Sevilla.

SE DESPIDE DEL SEVILLA

“Me despido de un club en el que estuve poco tiempo, pero lo suficiente para guardarle un especial cariño y saber lo que significa en el mundo del futbol. Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro de que si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. Sólo me queda respetarlo”.