Tom Brady seguirá como elemento en Tampa Bay

Tom Brady es considerado el mejor jugador de la historia en la NFL y anunció este domingo que se dio cuenta de que su hogar sigue siendo el campo de juego, y que seguirá compitiendo en los Tampa Bay Buccaneers, luego de que hace más de un mes anunció su retirada de la competencia.

Esto alegró a sus fans, quienes hicieron una respuesta positiva en redes sociales en donde demostraron su amor y admiración para su ídolo.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022