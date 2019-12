Chihuahuas y french, los más afectados por pirotecnia

La pirotecnia que se quema el 31 de diciembre sobre todo en los muñecos de año viejo ocasionan ansiedad en los perros, los más afectados son los de raza Chihuahua y french, pues son los que comúnmente presentan problemas cardíacos, incluso estos productos podrían ocasionar la muerte por infartos a estas mascotas.

La médico veterinario Laura Arjona recordó que los perros escuchan hasta tres veces más que un humano lo que los hace más sensibles y ello ocasiona que un sonido tan brusco y repentino como el de los fuegos artificiales y pirotecnia alteran su sistema nervioso y pueden acabar con su vida.

Aseguró que estos casos de muerte por infarto de los perros a fin de año no son ajenos en Campeche y es que la mayoría de las familias no toma precauciones con sus mascotas y los dejan a la interperie exponiendo sus vidas ya que quienes no fallecen a causa de un infarto se alteran tanto que pueden salir corriendo y ser atropellados por algún vehículo o bien ocasionar destrozos dentro de las viviendas.

Laura Arjona exhortó a quienes tengan una mascota a aislarlas lo más que puedan en caso de contemplar quemar muñecos de año viejo o usar fuegos artificiales para despedir el año, aunque dijo que lo ideal es evitar este tipo de costumbres o hacerlo con pirotecnia más pequeña y que no ocasionen tanto ruido.