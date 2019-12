CHOCAN DOS CRUCEROS EN COZUMEL

Una tragedia estuvo a punto de registrarse esta mañana luego de que los cruceros Carnival Glory y Carnival Legen colisionaran durante sus maniobras de atraque en el muelle Puerta Maya de la isla de Cozumel, Quintana Roo.

Tras el suceso, reportan que una persona resultó con heridas menores y daños materiales.

Las autoridades estatales aún no hacen comentarios, se sabe que la colisión fue provocada por las fuertes rachas de viento.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019