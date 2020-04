Choferes no pueden obligar al usuario a llevar cubre bocas, señalan

Hasta el momento, los transportistas no hemos recibido oficio alguno para prohibir el acceso al usuario que no lleve cubrebocas, y no podemos actuar así porque el pasaje va a protestar si no es una disposición oficial, señaló Enrique Uribe García, presidente de la empresa Murallas de Campeche.

-Lo que ha dicho la autoridad en materia de salud es que la gente debe andar con tapabocas, inclusive a bordo de las unidades que brindan servicio de transporte público para evitar contagios y es lo que se debe hacer.

-Si la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriscam) quiere aplicar otras sanciones al usuario, será decisión de la dependencia. En el caso de los operadores, les hemos pedido se le sugiera al usuario, pero no tenemos autoridad para obligarlos.

-El operador usa el cubre bocas y aplicamos agua clorada en la limpieza de la unidad, en los pasamanos, para evitar el riesgo de contagio, pero si hay que restringir al usuario y no permitirle el acceso si no cumple con esta norma, debemos contar con un oficio que podamos pegar a la vista del usuario. Solo podemos hacer recomendaciones de algo que la gente ya sabe.