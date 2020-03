Choferes piden apoyos, han quedado endeudados por Covid-19

Conductores de transporte público de la cooperativa Murallas de Campeche se manifestaron exigiendo un apoyo económico debido a que la reducción del pasaje por la contingencia del coronavirus les ha afectado y en lugar de obtener ganancias han quedado endeudados con sus propios patrones.

Y es que en un turno de ocho horas tienen que pagar combustible, piso, y otros conceptos y se quedan con solo 30 o 50 pesos y si bien les va 100 pesos, declaró Juan José Acevedo Rodríguez.

Por su parte Enrique Che indicó que con el poco dinero que les queda al día no les da ni para llevar comida a sus familias por ello solicitaron a su cooperativa un préstamo o bien apoyos con despensas para poder pasar la crisis.

Comentaron que se les prometió un apoyo que hasta ahora no ha llegado y cada vez es mayor la afectación pues cada día la gente sale menos de sus casas por la cuarentena.

“Hay días que no trabajamos y los días que lo hacemos es raquítico el dinero con el que nos quedamos, de mi parte ya le debo casi 200 pesos a mi patrón, nosotros no tenemos un sueldo base, si trabajamos ganamos sino no, y con esto hay días que no subimos al camión”, declaró julio Aragón”.