CHRIS EVANS PODRÍA REGRESAR COMO CAPITÁN AMÉRICA

Aunque Avengers: Endgame significó el final de algunos de Los Vengadores, al parecer Marvel Studios desea seguir explorando nuevos arcos narrativos y como punto de referencia se encuentra el Capitán América quien desde 2011 fue interpretado por Chris Evans y que hasta hace unos meses le cedió el manto a Sam Wilson / Falcon.

El portal We Got This Covered ha dado a conocer que los ejecutivos de Marvel planean ahondar y extender la historia de Steve Rogers en nuevas aventuras, quizá en un nuevo filme o en una serie de televisión donde aborden su rivalidad con Red Skull y su relación con Peggy Carter.

Nada de esto ha sido confirmado ni por Marvel Studios o Chris Evans. Si así fuera, tal vez la idea del regreso de Steve Rogers podría funcionar como una especie de precuela en una película o mejor aún en una serie limitada de televisión dentro de su nuevo servicio de streaming.

Por ahora solo la fase 4 del MCU tiene confirmado el regreso de Black Widow con su película en solitario, Doctor Strange and the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder.