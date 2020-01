Cierra con broche de oro IV Copa Celta de fútbol

Esta tarde concluyó la IV edición de la Copa Celta de fútbol con la premiación de los equipos ganadores en cada una de las categorías que se jugaron en este evento que se realizó en instalaciones del Campeche Country Club del 4 al 7 de enero, donde las anfitrionas del Celta Academy se coronaron en la rama femenil Sub 19.

Celta Campeche se coronó en la categoría Sub 19 femenil y logró el subcampeonato en Sub 13 varonil. En el certamen tomaron parte 145 equipos y más de 2 mil jugadores, que ayer se despidieron de las instalaciones del Campeche Country Club, sede del Celta Campeche.

Los equipos campeones por categoría fueron: en la Femenil Sub 15, Delfincitas del Carmen; en la Femenil Sub 19, el anfitrión Celta Academy; en Chupones, Tigres de Mérida; en Infantil menor, Tigres de Mérida; en Niños Héroes, Tigres de Mérida; en Infantil Mayor, AEXA; y en Sub 13 Soccer Live de Cancún.

La ceremonia de clausura fue encabezada por Jorge Carlos Hurtado Montero, director del Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), en representación del Gobernador, Carlos Miguel Aysa González; estuvo acompañado por Daniel Aniculesei, director de Operaciones del Campeche Country Club; Blas Charlin, director de Celta Academy; Pablo Rodríguez, coordinador deportivo Campeche country; Héctor Valdez, director del Vossan y demás patrocinadores.

Durante el evento se felicitó a los ganadores y se hizo un reconocimiento a las empresas patrocinadoras, así como a los mejores jugadores por categoría por su destacada participación durante este gran evento deportivo que reunió a miles de futbolistas de la región.

Los mejores jugadores, por categoría, fueron: En femenil Sub 15, Axil Morales; en femenil Sub 19, Damaris Santander; en categoría Chupones, Vadir Rivera; en la categoría Infantil Menor, Mateo Castillo; en categoría Niños Héroes, Rodrigo Salavarría; en la categoría Infantil Menor, Lázaro Abelardo y en la categoría Sub 13, Israel Tello.