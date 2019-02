CIUDADANOS, LOS PRIMEROS AFECTADOS CON CLAUSURA DE OBRAS: BUENFIL

“El Gobierno del Estado acude a solucionar los problemas de la ciudadanía cuando el Ayuntamiento no puede”, señaló el Secretario de Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), Edilberto Buenfil Montalvo, acusando que los primeros afectados con la clausura de las obras monumentales por parte de la comuna son los ciudadanos.

Calificó como una negligencia el actuar del alcalde Eliseo Fernández Montufar, y consideró que canceló el desarrollo de las obras con las que puede hacer escándalo social.

“Es una negligencia por parte de ellos, por qué no clausuró el Ángel Maya o evitar el eje vial, lo hizo en donde puede hacer escándalo, donde tiene nota, lo único que está buscando es alejarse de los ciudadanos porque las obras son para ellos”.

Dijo que la Concha Acústica se está cayendo y como el municipio no tiene los recursos para invertir en ella, el gobierno la tomó, pues si seguía en esas condiciones no aguantaría ni un año.

“El alcalde no ha hecho una sola obra en Campeche y quiere irse a otros municipios, a que va, es una campaña que al final de cuentas mostrará si puede o no, porque no solo es decir soy el bueno, para eso tienes que tener algo que te respalde”.

Edilberto Buenfil Montalvo adelantó que ya se está tratando jurídicamente el tema de la clausura de las obras para resolver cuanto antes la situación y poder continuarlas.