Clara Concepción Castro Gómez, nueva integrante del IEEC

De manera unánime, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE), propuso a Clara Concepción Castro Gómez, para consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, durante los próximos siete años, cargo que ocupará a partir del 24 de agosto próximo.

De acuerdo con información del propio Instituto, en el caso del Estado de Campeche respondieron a la publicación de la Convocatoria, un total de 38 aspirantes de los que 18 son mujeres y 20 hombres y solo uno no cumplió con los requisitos legales.

Afirma que Castro Gómez cumplió con todos los requisitos exigidos en la normatividad, para formar parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), entre los que están no haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación, no estar inhabilitada para ejercer cargo público en cualquier institución pública federal o local, tampoco ha fungido en los últimos cuatro años como titular de Secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación o de las entidades federativas, entre otros.

Destaca que no hubo solicitudes de revisión de examen de conocimientos de quienes no quedaron entre los aspirantes con mejores calificaciones, y no pasaron a la etapa de ensayo presencial, para quienes se confirmó su calificación.

Cabe señalar que ningún representante de Partido político en el Instituto Electoral del Estado de Campeche presentó objeción alguna a los resultados de la entrevista a Castro Gómez, cuya calificación final fue de 84.6 y formará parte de ese cuerpo colegiado en sustitución de Francisco Ac Ordoñez, actual presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC).