Coduc insistirá ante la Federación para que campesinos reciban apoyo

A pesar de no haber obtenido respuesta a la demanda de las organizaciones campesinas de no reducir los recursos destinados al campo, seguiremos insistiendo ante el Gobierno de México para que brinde apoyo a los técnicos del campo, pues tienen la experiencia de que carecen los hombres del campo para realizar proyectos que impulsen la actividad agropecuaria, aseguró Manuel Valdez Pérez, secretario general de la Comisión de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc).

-Vamos a seguir insistiendo ante la Federación y hacerlos entender que nos metieron en una “una buchaca” calificándonos de corruptos y no es así. Los campesinos, que tienen más experiencia que nosotros, no pueden desarrollar sus proyectos porque no cuentan con los conocimientos para su elaboración y esa es la aportación de los agrónomos, para su elaboración.

-Un campesino no tiene sistema de internet, los accesos tecnológicos para elaborar un proyecto, por eso tenemos que seguir luchando tratando de hacer eco de nuestras propuestas porque los campesinos ya no pueden pagar por este servicio, pues no hay apoyo para el sector y se les cerraron las puertas desde el inicio de esta administración –afirmó y citó como ejemplo a campesinos de Xpujil, a quienes les rechazaron su propuesta y se desanimaron porque ya no veían alternativa.

-Vamos a insistir a pesar de la cerrazón existente –finalizó.