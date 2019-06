¿CÓMO EVITAR LAS CANAS?

Las canas no son cuestión de edad sino más bien de la falta de melanina, según indicó un estudio publicado en The National Institute of Health, pero es posible evitar o retardar su aparición consumiendo ciertos alimentos, ¡así que no te lo puedes perder!

Las canas pueden aparecer a cualquier edad, lo más común es que surjan durante la edad adulta, pero si modificas la producción de melanina es posible retardar su aparición mediante el consumo de determinadas vitaminas y alimentos.

Vitamina B1

Esta vitamina es esencial para producir energía a través de los hidratos de carbono, ayuda al metabolismo de grasas y evitar la aparición temprana de canas, puedes obtenerla al consumir semillas de girasol, cereales integrales, espárragos, entre otros.

Vitamina B5

Esta vitamina ayuda a cicatrizar las heridas y mejorar la tonalidad de cabello y piel, además de que ayuda a formar anticuerpos que mejoren las defensas del cuerpo, está presente en la leche, huevo, brócoli, pescado, pollo y aguacate.

Vitamina B12

También se conoce como complejo B, ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, esta vitamina contribuye a favorecer la repigmentación del cabello y está presente en el pollo, zanahoria, coliflor, pescado y la carne de res.

Higado

Ayuda a descomponer el peróxido de hidrógeno, culpable de la formación de canas, es importante no consumir hígado más de cuatro veces al mes.

Aguacate

Este mineral es esencial en la producción de melanina, lo que ayuda a descomponer el peróxido de hidrógeno que se acumula y que favorece la aparición de canas.

Además de estos alimentos, es recomendable evitar el estrés, dejar de fumar, cuidar estar en altas temperaturas, proteger tu cabello de rayos UV, entre otras cosas.