COMUNA DE CAMPECHE, SIN INTERÉS DE RESOLVER CONFLICTO DE TRABAJADORA

“El alcalde se pasa las Leyes por alto”, denunció Francisca Ventura Leyva, quien fuera despedida injustificadamente por el Ayuntamiento de Campeche, tras acudir a la tercera audiencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la cual no llegó ningún representante de la comuna, lo que la afectada calificó como falta de interés.

“Se deberían haber presentado para conciliar y decirme qué es lo que está pasando, yo lo que quería saber era en qué condiciones iba a quedar, pero nadie llegó, hay desinterés por parte de las autoridades, no les importan los trabajadores, no les importan que nos hayan despedido así como si nada, sin motivo alguno, por mi parte llegaré hasta las instancias federales para que me regresen mi trabajo”.

Francisca Ventura acusó que el alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, se pasa por alto las Leyes, y que por esta situación, muchos de los afectados temen a represalias y no se animan a denunciar.

“El alcalde se pasa las leyes por alto, como si fuera a pasar sobre un perro, pasar sobre cualquier cosa que a él no le importa, no es justo que tire a la basura nuestros años de dedicación y trabajo solo porque se les ocurrió despedirnos, aquí seguiré luchando porque esto es un despido injustificado y lograré el amparo federal”.